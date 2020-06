Geen Zwarte Cross, maar toch feesten als op een festival? Meld je!

Ga jij met je vrienden iets speciaals doen rondom de Zwarte Cross? Bouw je een mini-festival in de achtertuin, mét (of zonder) het speciale Zwarte Cross-pakket dat de festivalorganisatie sinds vorige week verkoopt? Of doe je iets anders om het Zwarte Cross-gevoel te krijgen deze zomer? Dan zoeken wij jou voor een verhaal. Misschien inspireer je anderen met je initiatief.

Ook zoeken we mensen met sterke verhalen over de Zwarte Cross. Heb je er je eerste of laatste liefde ontmoet, is er een liefdesbaby voortgekomen uit een ontmoeting op het festival of heb je een ander mooi verhaal dat met de Zwarte Cross te maken heeft, dan horen we dat graag.