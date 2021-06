Geen Zwarte Cross, wél Lowlands: evenementenbranche moet hard zoeken naar personeel

Toch krijgt Mojo, de organisatie achter Lowlands (60.000 bezoekers) en Down The Rabbit Hole (40.000 bezoekers), de festivals wel rond. Beiden drie dagen in de laatste twee weekends van augustus in Biddinghuizen. Down The Rabbit Hole zou in juli in Beuningen zijn en is eenmalig verplaatst naar de locatie van ‘grote broer’ Lowlands.

Twee festivals achter elkaar

,,De bezetting is een punt van aandacht", zegt Bente Bollmann van Mojo. ,,Wat helpt is dat we twee festivals achter elkaar hebben en met dezelfde bedrijven en leveranciers werken. Lowlands was vorig jaar al gepland, vrij vroeg in het voorjaar hebben we Down The Rabbithole verplaatst. We hebben dus bijtijds afspraken gemaakt.”



Wat volgen Bollmann ook helpt is dat de twee festivals nog in de zomer zijn en een van de eerste grotere evenementen. ,,Veel festivals zijn naar het najaar verplaatst zoals Paaspop en Zwarte Cross. Dat betekent dat er dan een enorme piek is waarbij iedereen in dezelfde vijver vist.” Wat ook meespeelt is dat werken op festivals een zomerbaantje is voor jongeren. Die zijn in het najaar weer aan de studie.

Evenementenorganisatie Matrixx heeft in september het eerste evenement: het Total Loss Festival op 4 en 5 september in Best met 70.000 bezoekers in twee dagen. David Brons van Matrixx bevestigt dat het bedrijf meer moeite moet doen om voldoende mensen te vinden.



,,Veel decorbouwers zijn de bouw ingegaan. We moeten er harder aan trekken om ze terug te halen naar de evenementenbranche. Bijvoorbeeld door meer geld te bieden, want de bouw betaalt goed.”



Het Total Loss Festival was een jaar geleden al op die datum in 2021 vastgelegd omdat het oorspronkelijke evenement een jaar verplaatst is. Brons: ,,We hadden dus al vroeg afspraken gemaakt.”