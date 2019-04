BORCULO - Wat is ‘waardig sterven’ en hoelang bepaal je dat zelf, als je in de eindfase van je leven belandt? Daarover gaat Café Doodgewoon, woensdag 24 april bij Buitencentrum Kerkemeijer in Borculo. Geestelijk verzorger Henk van den Berg (Streekziekenhuis Koningin Beatrix, SKB) gaat in op actuele thema's rond het levenseinde.

Sinds 2016 wordt onder de vlag van Netwerk Palliatieve Zorg Oost-Achterhoek in Lievelde vijf keer per jaar een Café Doodgewoon gehouden. Door sponsoring door Roparun worden er nu budget voor twee themabijeenkomsten in Borculo en twee in Aalten. Woensdag is die in Borculo.

Café Doodgewoon is een ontmoetingsplek in Oost Achterhoek waar thema’s over palliatieve zorg besproken worden. Het is een trefpunt voor mensen met een ongeneeslijke ziekte, hun familie, vrienden en andere belangstellenden. Op meerdere plekken in ons land worden deze cafés gehouden. Er zijn altijd ervaren vrijwilligers en hulpverleners aanwezig: geestelijk verzorgers, hospicemedewerkers en VIT-hulp bij mantelzorg.

Regie

Als het gaat over ‘waardig sterven’ en ‘een goede dood’, wat houden die begrippen dan in? Kunnen wij zelf bepalen wat waardig en goed is in de laatste dagen van ons leven? En wat is ‘eigen regie’ daarbij precies en wanneer geef je die uit handen? En in hoeverre hebben positieve en minder positieve ervaring met het sterven van dierbaren invloed op hoe we tegen het eigen levenseinde aankijken? Henk van den Berg, geestelijk verzorger bij streekziekenhuis SKB gaat in op dit soort levensvragen, maar zonder pretentie een eenduidig antwoord te geven. Hij besteedt ook aandacht aan het vasthouden van zinvolle verbanden met elkaar, over de grens van de dood heen.