Geesteren (gld) wil woningbouw, maar zit vast in 'Anton Pieck-dorp’

Wie niet bekend is met Geesteren en het dorp nu binnenrijdt, krijgt een Anton Pieck-beleving. Dat monumentale, nostalgische weten ook de eigen inwoners wel te waarderen. Zomer 2017 scoorde Geesteren in de programmaserie Zomer in Gelderland van regionale omroep Omroep Gelderland nog de titel ‘Mooiste dorp van Gelderland’. Maar als het op praktisch wonen aankomt, kampt Geesteren met scheefgroei. Honderden oudere inwoners zitten ‘vast’ in hun woning. En ‘starters’ vinden geen huis. Drie jaar geleden telde het dorp 277 huishoudens waarvan de oudste bewoner 55 jaar of ouder was. Maar mogelijkheden voor ouderen om door te stromen naar kleinere, levensloopbestendige woningen zijn er nu niet.