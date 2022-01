Geesteren krijgt er 29 woningen bij op terrein Florijn: „Dit is een heel mooi plan voor het dorp!”

‘Het was of ze ons voor het laatst wilde horen’

,,Yvonne en ik kenden Ellen sinds 1990. Van alles hebben we met haar ondernomen. Met onze en haar kinderen zijn we naar pretparken geweest en samen op vakantie. Met Ellen hebben we veel gekaart. Maar wat ons vanaf het begin van onze vriendschap het meest bond, was muziek. Honderden concerten hebben we met haar bezocht en we gingen naar Pinkpop’’, zegt Arres Willemsen (59) uit Varsseveld over Ellen van Aken, de vriendin die hem en zijn partner Yvonne Duitshof (56) in december 2020 ontviel toen zij 51 jaar was.

22 januari