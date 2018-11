GEESTEREN - Veel plantgoed is inmiddels kaal, maar evengoed gaan er de komende dagen duizenden nieuwe bomen en struiken de grond in in Geesteren.

Zo’n 6.750 hazelaars, sleedoorns maar ook liguster, Gelderse roos en knot- en laanbomen worden vanaf vrijdag geplant in het kader van beplantingsproject ‘Geesteren in het Groen’: allemaal inheemse soorten.

Vrijdag is het uitdeeldag, en plant wethouder Marijke van Haaren de eerste twee bomen op het erf van de familie Erinkveld. Bewoners krijgen plantinstructie en tips voor vervoer en bescherming van het plantgoed tegen uitdroging.

Ontwerp

In juni was er een goed bezochte informatieavond over ‘Geesteren in het Groen’ . Tijdens een daaropvolgend groenspreekuur konden bewoners een eigen ontwerp en hun wensen voor beplanting op tafel leggen. Samen met een adviseur van Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) is vervolgens een individueel beplantingsplan gemaakt dat past binnen het landschapstype van de betreffende grondeigenaar.

Streekeigen landschap

Dit draagt niet alleen bij aan het versterken van het streekeigen landschap van Geesteren, maar ook flora en fauna profiteren hiervan volop. Bewoners konden gebruik maken van gunstige subsidiemogelijkheden.

In de loop der tijd zijn veel landschapselementen achteruitgegaan, met name de houtsingels in het kampenlandschap en struweelhagen in de beekdalen.