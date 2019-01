Gegiechel en geklap tijdens première speelfilm Elver

Papa Chris wil leven van dochter Naomi (9) ook na reddings­daad niet laten leiden door epilepsie

17:18 WINTERSWIJK- Naomi (9) hielp vrijdagmiddag haar moeder Mariska tijdens een zware epilepsieaanval in het centrum van Winterswijk. Dezelfde avond ging ze alweer naar een kinderfeestje en zaterdagmiddag volgde ze rijles op de manege. Alsof er niets gebeurd is. ,,We laten ons leven niet leiden door epilepsie", stelt een trotse vader Chris van Nuenen.