Gehandicapte man trapte voetbalster (19) uit Borculo van de fiets: ‘Ik wilde een geintje uithalen’

Brandweer bevrijdt kat na urenlange reddings­ope­ra­tie uit boom in Eibergen

10 februari EIBERGEN - De brandweer heeft dinsdagavond een kat uit zijn benarde positie bevrijd aan de Tosveldweg in Eibergen. De kat zou volgens omwonenden al sinds gistermiddag in de boom zitten. Toen de kat er een dag later nog zat, is de brandweer ingeschakeld.