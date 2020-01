‘Geheime’ locaties in Achterhoek en Twente te boek gesteld voor top-natuurfoto’s

In Gelderland, Overijssel en Flevoland worden 145 natuurgebieden en 600 plekken doorgelicht door natuurfotografen van naam. Verklapt, zou je kunnen zeggen. Of positiever: gedeeld. Want wie er zelf op jacht wil naar de meest fantastische natuurfoto’s, die moet het eigenlijke werk toch zelf doen: kijken en knippen.

Zwillbrocker Venn

De locaties in eigen regio zijn zelden geheim. Wie kent landgoed het Lankheet op de grens van Eibergen/Haaksbergen niet? Of het Zwillbrocker Venn, nog zo’n grensgeval maar dan tegen de scheidslijn Nederland-Duitsland. Natuurfotograaf/faunaonderzoeker Gejo Wassink uit Lievelde is bekend van onder meer zijn inspanningen voor het behoud van de oehoe’s bij Ratum/Winterswijk, maar ook in het Zwillbrocker Venn kan hij regelmatig worden gespot.

Volledig scherm Cover van het boek. © PixFactory/Natuurfotografie.nl

In het boek beschrijven fotografen per gebied waarvoor je juist hier moet zijn. Onder een kaart staat ook een identificatienummer afgedrukt aan de hand waarvan je op de site waarnemingen.nl voor deze locatie kunt zien wat er de afgelopen tijd aan bijzondere soorten is gespot.

Volledig scherm Voor Gelderland toegelichte gebieden. © Natuurfotografie.nl

Volledig scherm Voor Overijssel toegelichte gebieden. © Natuurfotografie.nl

‘t Lankheet

Landschapsfotograaf Ronald Kamphuis, is een fervent veenliefhebber. Hij tipt voor Overijssel onder meer het Haaksbergerveen en het Witte Veen bij Buurse. En Jan Dolfing licht een tipje van de sluier op voor wat landgoed ‘t Lankheet betreft. Eén blik op zijn foto’s, je beseft: doe het hem maar eens na, maar de uitdaging ligt er.