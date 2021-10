Geheimzinnigheid en spanning in nieuw oorlogsboek over twee Aaltense zusjes

Geluiden op de trap vertelt het verhaal van de twee zusjes Loes (12) en Lotte (16) uit Aalten. Loes hoort ’s avonds vreemde geluiden in huis, in de winkel van haar vader komen mensen die ze niet kent en steeds vaker denkt zij dat er iets gebeurt dat zij niet mag weten en haar oudere zus wel.



,,Met dit verhaal wil ik een andere inkijk geven in het leven van onderduikers en mensen die onderduikers in huis hebben gehad”, zegt Paulien Andriessen (70), die in Winterswijk is geboren en nu in Groningen woont.



,,Eén op de vijf huizen in Aalten had tijdens de oorlog onderduikers in huis”, weet Andriessen. ,,Het was dus in feite heel ‘gewoon’. Het zorgde voor veel geheimzinnigheid en spanning in gezinnen. Zeker voor kinderen die bewust of onbewust niets wisten, maar soms wel – zoals Loes – dingen ontdekten en daarover vragen gingen stellen. De oorlog kwam als het ware in huis.”