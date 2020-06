Geit op Aaltense kinderboerderij dood door te veel brood: ‘Stop met voeren’

Zondagmorgen werd Toos, een vrouwtjesgeit uit 2014, ziek aangetroffen bij de kinderboerderij in het centrum van Aalten. In haar mest bleken oude resten brood en restanten van een plastic zak te zitten. In de middag is ze overleden.



Waarschijnlijk is er zaterdagmiddag veel vers brood over het hek van de boerderij gegooid en is dat de directe doodsoorzaak, aldus Jansen.