Geiten, zorgen ze voor overlast of niet? Zo denkt politiek Gelderland over ze

‘s Ochtends, als mevrouw Loskamp opstaat, kijkt ze in de krant hoe de wind die dag in de Achterhoek staat. Dan weet ze namelijk of ze de was buiten kan hangen, of dat-ie in de kelder moet drogen. ,,Dat is toch van de zotte, dat je zo moet leven?”



En dan is de geur van de was nog maar de minste van hun zorgen. Sinds de buurman zes jaar geleden geiten ging houden, hebben omwonenden van de Zelhemse Schooltinkweg gezondheidsklachten. Constant verstopte neuzen, geïrriteerde luchtwegen en zelfs longontstekingen. En nu mag geitenhouder Stapelbroek, tot overmaat van ramp, ook nog eens uitbreiden.