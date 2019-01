Gekantelde vrachtwagen blokkeert weg bij Rekken

Duits jongetje dat uit raam viel in Doetinchem speelde verstopper­tje

11:01 DOETINCHEM - Het 7-jarige jongetje dat woensdagavond uit het raam viel in Doetinchem, speelde daar verstoppertje. Dat meldt de bewoner van het huis waar het ongeval gebeurde. De jongen is via een raam dat openstond op de eerste verdieping naar beneden gevallen. Hij heeft kneuzingen opgelopen en ligt in het RadboudUMC in Nijmegen.