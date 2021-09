Gekantelde vrachtwagen zorgt voor grote verkeersoverlast rond Varsseveld

Herman (73) uit Lochem omzeilde dankzij Duitse kliniek de Nederland­se wachtlijs­ten: ‘Ik voel me als herboren!’

12:02 Maanden moest Herman Reinderink (73) uit Lochem wachten op een nieuwe heup. Uiteindelijk zocht hij zijn heil in Duitsland. Nét op tijd. ,,De orthopeed meldde me na de operatie dat ik net op tijd was langsgekomen. Nog even en de heup was door de slijtage uit de kom geschoten.”