Geld Gôh?! voor Voedselbank Oost-Achterhoek

EIBERGEN - Een nieuw jaar, nieuwe plannen. Dan wil je wat is afgerond ook afsluiten. Gôh?!, de jongerengroep van de protestantse gemeente Eibergen-Rekken, verraste afgelopen week Voedselbank Oost-Achterhoek in Lichtenvoorde met een cheque van 2000 euro.

De jongerengroep voert eens in de twee jaar een project uit om geld mee in te zamelen voor een goed doel. Door de coronamaatregelen duurde de huidige periode van twee jaar inmiddels eigenlijk drie jaar. Wil je voor 2022 wat anders verzinnen, dan wordt het tijd eerst op te ruimen en af te ronden. In eerste instantie was Stichting Jarige Job het beoogde goede doel. Maar de lockdown leidde tot andere inzichten.

Donatie speciaal voor kinderen

„De jongeren wilden iets doen voor mensen in de buurt.”, zegt Helene Simmelink, die samen met Erik Maas de jongerengroep begeleidt. „Jarige Job werkt door heel Nederland. Voedselbank Oost-Achterhoek zit in Lichtenvoorde en helpt mensen in de directe omgeving. Afgesproken is dat het geld speciaal voor kinderen gebruikt wordt. Ze krijgen bijvoorbeeld met Pasen of sinterklaas wat extra’s.”

Jongerengroep Gôh?!

Gôh?! Het blíjft een bijzondere naam, van de jongerengroep van PKN EIbergen-Rekken. Natuurlijk afgeleid van God, maar tegelijk een heel menselijke kreet van verbazing of verwondering. Het ‘dakje’ is symbolisch en zelfs over het afsluitende vraagteken en uitroepteken is nagedacht. En over de volgorde ervan: eerst die vraagvorm en vervolgens die uitroep. Zeventien Gôh?!’ers tussen de veertien en twintig telt de groep momenteel.

Lokaal voedselbank-vrijwilliger Harry Kok heeft de opbrengst van de acties van de Eibergse/Rekkense jongeren in ontvangst genomen. Dat gebeurde afgelopen week in De Oude Mattheüs. „Enkele jongeren uit één gezin lijken dan snel groot-aandeelhouder, maar het geld is echt met de hele groep verzameld. We zijn met zeventien jongeren”, aldus Simmelink. „Tijdens de paaswake hebben we ons laten sponsoren. Ook hebben jongeren rommel opgeruimd. En hebben we zelf wafels gebakken en bonbons gemaakt en die verkocht.”

Uiteindelijk heeft de diaconie van PKN Eibergen-Rekken het aangevuld om op het ronde bedrag van 2000 euro uit te komen. Voedselbank Oost-Achterhoek werkt van Berkelland tot Oude IJsselstreek en biedt via twaalf uitgiftepunten voedsel aan aan wie daar door omstandigheden zelf niet voor kan zorgen.