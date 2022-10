Geld nog niet binnen, maar toch legt Vordens zwembad tweede glijbaan aan: ‘We moeten nu wel beginnen’

Nieuwe bouwloca­ties in Lochem vastgelegd: bouw honderden nieuwe woningen stap dichterbij

De bouw van honderden nieuwe huizen in de gemeente Lochem is een stap dichterbij. De gemeenteraad heeft dinsdagavond besloten een aantal locaties in de dorpskernen van Laren en Harfsen en in de stad Lochem aan te wijzen, waar de komende jaren nieuwe huizen kunnen verrijzen.

19 oktober