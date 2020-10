Geld voor minima om eigen risico zorgverzekering te betalen

Alle inwoners met een zorgverzekering via de gemeente krijgen deze week een brief met uitleg over deze mogelijkheid tot tegemoetkoming.



De bijdrage geldt voor mensen met een inkomen tot 110 procent van de bijstandsnorm. Dat loopt uiteen van iets meer dan 1.100 euro per maand voor een alleenstaande tot bijna 1.600 euro voor mensen die getrouwd zijn of samenwonen.