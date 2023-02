Geld voor ondernemers uit Oost Gelre die in nood zijn gekomen: ‘Ook zij zijn hard getroffen door de energiecrisis’

Bedrijven die in de financiële problemen zijn gekomen door de energiecrisis kunnen in Oost Gelre op hulp rekenen. De gemeente heeft 1,2 miljoen euro geld beschikbaar om bedrijven te ondersteunen.

Het leeuwendeel van dat geld, 1 miljoen euro, is bedoeld om bedrijven te helpen bij verduurzaming.



,,Eind vorig jaar is er vanuit de Lichtenvoordse ondernemers en horeca het verzoek gekomen of de gemeente kon helpen. Zij lieten weten ook hard getroffen te zijn door de crisis, waardoor het niet mogelijk was te investeren in verduurzaming”, zegt wethouder Arjen Schutten.

Lening én gift

Na gesprekken met ondernemers is besloten een pakket beschikbaar te stellen. Dit voorstel is door zowel het college als de raad positief ontvangen. De 1 miljoen euro is voor de maatregelen op de lange termijn. Het geld dat uit dit fonds verstrekt wordt, is een lening waar rente over betaald moet worden.

Om ook de gevolgen op de korte termijn op te kunnen vangen, stelt de gemeente daar bovenop nog een fonds beschikbaar. Hier zit in totaal 200.000 euro in. Het grote verschil met het geld voor verduurzaming, is dat dit geld een gift zal zijn. ,,Het merendeel van dit bedrag, 139,673 euro, wordt gedekt uit het winterfonds van de provincie Gelderland”, zegt Schutten. ,,Wij als gemeente leggen er 60.327 euro bij, zodat we in totaal op 2 ton uitkomen.”

Aantallen onbekend

Hoeveel bedrijven er precies in de problemen zijn gekomen door de energiecrisis, weet de gemeente niet. ,,Maar we hopen dat, mede dankzij dit steunpakket, wel zuiver te krijgen”, zegt Schutten.

De exacte voorwaarden voor bedrijven om in aanmerking te komen voor het geld worden nog bepaald.

