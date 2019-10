Geld voor tent Kinderdagkamp Eibergen

Het kinderdagkamp Eibergen is ooit beginnen als een initiatief van het welzijnswerk in Eibergen. Tegenwoordig draait het kinderdagkamp volledig op de inzet van vrijwilligers en donateurs. Dan is 1250 euro van Rotary Club Neede een welkom geschenk.

Circustent

De bestuursleden Bart Enserink en Lili Oules ontvingen woensdag de cheque uit handen van de voorzitter van de Rotaryclub: Marco Pierik. Bart heeft al wel een bestemming in zijn hoofd voor het geld. Bart: “Een belangrijk element van het kinderdagkamp is de gezelligheid rond de vuurkuil. Maar bij regen is dat natuurlijk minder prettig. We hebben het daarom al eens gehad over een meer professionele overkapping. Mijn eerste gedachten gaan nu uit naar een ronde circustent, zonder zijwanden. Maar dat is iets waar we het in het bestuur nog maar eens over moeten hebben.”