Geld voor verduurzaming dorpshuizen in Geesteren, Haarlo en Gelselaar

Expositie, kinderspe­len en speurtocht bij De Lebbenbrug­ge in Borculo

13:56 BORCULO - Ook boerderijmuseum De Lebbenbrugge in Borculo doet zaterdag mee aan Open Monumentendag. Tussen 11.00 en 17.00 uur is iedereen welkom, de entree is gratis. Het thema van monumentendag is dit jaar wederopbouw.