Geldboete of celstraf bij overtreden coronamaatregel in delen van Gelderland

DOETINCHEM - Ben jij op een feest met meer dan honderd mensen? Dan riskeer je in Doetinchem een boete of gevangenisstraf, terwijl je daar in Arnhem niet bang voor hoeft te zijn. Grote bijeenkomsten zijn tot 31 maart verboden, maar eraan deelnemen is niet overal strafbaar.

Dat komt doordat veiligheidsregio’s verschillend omgaan met de coronamaatregelen van het kabinet. In de Veiligheidsregio Noord en Oost Gelderland (VNOG) is een noodverordening afgekondigd. Daardoor kan een boete tot 4500 euro of een celstraf van maximaal drie maanden.

Maatschappelijk verantwoording

De Veiligheidsregio Gelderland Midden (Arnhem, Wageningen en omliggende gemeenten) vond dat niet nodig. Een woordvoerder: ,,Wij hebben geen noodverordening afgeroepen. Wij denken dat alle mensen, organisaties en instellingen hun maatschappelijk verantwoording nemen en zich houden aan de landelijke richtlijnen.’’



De noodverordening is vrijdagavond 20.00 uur gaan gelden in onder meer de gemeenten Bronckhorst, Doetinchem, Oost Gelre, Montferland, Oude IJsselstreek, Aalten en Winterswijk (VNOG-gemeenten). Het is een aanvulling op de nieuwe RIVM-maatregelen die donderdag bekend werden gemaakt.



Bijeenkomsten van meer dan 100 personen op publieke locaties zijn verboden; zoals musea, concertzalen, theaters, sportclubs en sportwedstrijden. Dat geldt ook voor samenkomsten in gebouwen ten behoeve van religieuze bijeenkomsten.

Volledig scherm Ook kerkdiensten zijn verboden voor meer dan 100 personen. Overigens is de Beekse Sint-Bartholomaeuskerk niet meer in gebruik als kerk. De foto is gemaakt tijdens de laatste mis. © Theo Peeters

Stevig ingrijpen