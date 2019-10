Gelderesch Reizen uit Groenlo failliet

,,Deze mensen krijgen deze week ontslag", laat curator Eef Steentjes weten. ,,Samen met de directie bekijken we hoe het verder moet met de ritten die nog moeten worden uitgevoerd.”

Een schuldeiser heeft, volgens Steentjes van Juust Advocaten & Mediators in Lichtenvoorde, het faillissement aangevraagd. Gelderesch Reizen is een familiebedrijf dat 23 jaar bestaat. Oorspronkelijk komt het bedrijf uit Meddo. In 2003 verhuisde het naar Groenlo.

De Radstake en De Graafschap

Gelderesch Reizen zag onder meer het vervoer naar de Radstake en andere uitgaansgelegenheden de laatste jaren wegvallen. Tot afgelopen seizoen was het bedrijf vervoerder van De Graafschap, maar ook dat is gestopt. Tenslotte is het bedrijf het schoolvervoer grotendeels kwijtgeraakt, onder meer omdat door Europese aanbestedingen de opdrachten naar anderen gingen. ,,De rek was er uit", zegt Steentjes, die de kans op een doorstart in Groenlo klein acht.

Duitsland

Gelderesch Reizen had ook een zusteronderneming in Bocholt, maar dat bedrijf ging begin dit jaar failliet. Mogelijk volgt er nog wel een doorstart in Duitsland, zegt Steentjes: ,,Daar zijn de marktomstandigheden gunstiger.”