Gelderland houdt vast aan toiletloze treinen: ‘Onaanvaardbaar’

Pietenspek­ta­kel op Black Friday in Neede

11:51 NEEDE - Ben je in de ban van Sint en Piet en wil je zien hoe ze hun verrassingen via brievenbussen, schoorstenen en andere nauwe ingangen bij kinderen thuis bezorgen? Vrijdag 29 november vindt in en bij het Sinterklaasmuseum in Neede het jaarlijkse pietenspektakel plaats.