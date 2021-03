Gelderland in beeld voor Super WK Wielrennen: ‘In de Achterhoek alleen wedstrijden op de weg’

KAART | Corona gaat tekeer in Oost-Nederland, explosie van besmettin­gen in Zwartewa­ter­land

16:57 Het aantal nieuwe coronabesmettingen in de drie veiligheidsregio’s in Oost-Nederland neemt fors toe. De afgelopen 24 uur zijn er meer besmettingen bijgekomen dan in de 24 uur daarvoor. Ook landelijk is een toename in de cijfers waar te nemen. In de gemeente Zwartewaterland is het aantal besmettingen verdubbeld ten opzichte van een dag eerder.