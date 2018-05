Gelderland kan grond langs N348 onteigenen

De grond is nodig om twee kruispunten bij Jodendijk-Scheuterdijk in Eefde en Quatre Brasweg-Flierderweg in Quatre Bras aan te kunnen pakken om de verkeersveiligheid en doorstroming te verbeteren. Met het besluit is daadwerkelijke onteigening nog niet aan de orde, de stap is bedoeld om te voorkomen dat vertraging in de uitvoering wordt opgelopen als de provincie en grondeigenaren er samen niet uit zouden komen.

Onbegrijpelijk

Grondeigenaren Rinze en Jacob Oost riepen de provinciale volksvertegenwoordigers kortgeleden op om niet in te stemmen met het voorbereidende besluit. De twee Eefdenaren noemen het ‘onbegrijpelijk dat nu naar dit pressiemiddel wordt gegrepen’, aangezien de provincie al sinds augustus 2013 bezig is met het verwerven van de gronden en de grondeigenaren naar eigen zeggen geen enkele actie hebben ondernomen om dit proces te vertragen. Het feit dat nog niet alle grond is aangekocht heeft volgens de twee te maken met het niet nakomen van gemaakte afspraken en een gebrekkige communicatie vanuit de provincie.

Tijdgebrek

Het stoort de twee dat de provincie eind april in een brief aankondigde het voorbereidingsbesluit in gang te zetten vanwege tijdgebrek. Als er sprake is van tijdgebrek, dan is dat volgens Rinze en Jacob Oost niet de grondeigenaren aan te rekenen. Om die reden zou het volgens hen niet correct zijn om in te stemmen met het voorbereidingsbesluit. “Betreurenswaardig”, reageert Rinze Oost dan ook op het besluit. “Wij zien echt wel de noodzaak dat er iets moet gebeuren. Ik wil gewoon niet dat ik word afgeschilderd als iemand die niet meewerkt. Straks gebeurt er weer een ernstig ongeluk en dan wordt er naar ons gewezen.”

Terecht