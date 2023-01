Gelderland wil dramatisch stikstofscenario Overijssel voorkomen door eerst boeren te helpen die voor de rechter staan

Het gaat om de groep PAS-melders. Doordat het Programma Aanpak Stikstof (PAS) in 2019 van tafel ging, zaten deze boeren plots zonder vergunning. Onder de PAS was immers voor hen enkel een melding verplicht als ze een nieuwe stal gingen bouwen. De overheid heeft beloofd deze boeren te helpen met een nieuwe vergunning voor het uitstoten van stikstof, maar dat komt maar niet van de grond.

Die vergunning kan er alleen komen als er in de buurt van de betreffende boerderij door een fabriek of andere boer minder stikstof wordt uitgestoten. Maar de Rijksoverheid kan niet zomaar andere ondernemers uitkopen, omdat gevreesd wordt dat er dan sprake is van ongeoorloofde staatssteun. Ondertussen kunnen particuliere partijen als Schiphol en Rijkswaterstaat wél vrijelijk stikstofruimte opkopen - tot ongenoegen van de politiek.

Rechtszaken tegen 23 PAS-melders in Gelderland

In Overijssel heeft actiegroep MOB van Johan Vollenbroek via de rechter afgedwongen dat het moet handhaven bij de boeren zonder vergunning. De provincie heeft dit bij enkele boeren al gedaan.

MOB voert ook in Gelderland rechtszaken, tegen 23 van de nu 239 bij de provincie bekende PAS-melders. Gelderland wil de uitspraak van deze zaak niet afwachten, maar zorgen dat deze 23 boeren als eerste een legale vergunning krijgen.

Dat kan de provincie doen door elders stikstofruimte aan te kopen, daarvoor heeft Gelderland 16 miljoen euro gekregen van het Rijk. Net als het Rijk is Gelderland echter ook gebonden aan regels rondom staatssteun. Omdat pas later dit jaar duidelijk wordt of de provincie en Rijk wél of niet zomaar stikstofruimte op mogen kopen van andere boeren, gaat de provincie eerst werken met subsidies voor innovaties.

Ene boer kan andere helpen

Als een boer een oude stal vervangt voor een nieuwe, met stikstofbeperkende technieken, komt er op papier stikstofruimte vrij. Die ruimte kan dan ingezet worden om de buurman een vergunning te geven. Deze nieuwe regeling wordt momenteel uitgewerkt.



Over innovaties in de stal is veel te doen. Sommige mestvloeren en luchtwassers doen volgens onderzoek niet wat ze beloven. Volgens een woordvoerder van de provincie zijn er echter ook verschillende innovaties wel bewezen en kunnen die wél worden ingezet.