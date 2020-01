Gelderlander-Nieuwscafé over ziekenhuisaffaire en winnaar van 100% Winterwijks-trofee

Voor de discussie over de toekomst van de Achterhoekse ziekenhuizen Slingeland en SKB zijn drie gasten uitgenodigd. Allereerst ziekenhuisdeskundige Ad Huijsmans, die eerder aangaf dat het nieuwe ziekenhuis aan de A18 in Doetinchem lang geen 200 miljoen euro hoeft te kosten.



Daarnaast is Hendrik Jan Mensink uitgenodigd. Hij heeft zich als voorzitter van de stichting Behoud SKB intensief bemoeid met de discussie over de ziekenhuizen. Henk Wubbels is bezig in Doetinchem een vergelijkbare stichting op te richten, om ook het geluid uit de West-Achterhoek te laten horen. Ook hij schuift aan bij het Nieuwscafé.