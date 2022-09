Gelders provincieparlement besluit over oprichten Gelders Warmte Infra Bedrijf voor warmtenetten

In het Gelders Klimaatakkoord hebben Provinciale Staten afgesproken dat ze de bebouwde omgeving willen verduurzamen. Dit betekent dat gemeenten publieke warmtenetten moeten realiseren. In bijvoorbeeld Didam heeft dat geleid tot een aardgasvrije buurt, de Bloemenbuurt. Ook in Westervoort is al een warmtenet in gebruik. In enkele Twentse plaatsen wordt erop gestudeerd.