Geldersch Landschap bezorgd over dumpingen in kleiput

Onlangs heeft Het Gelders Landschap de omliggende 30 hectare bos gekocht. ,,Puur ter behoud van het bos. Wij willen dit stuk bos veilig stellen voor de natuur”, benadrukt Leo Cleiren, regiohoofd Oost Gelderland. ,,Het is een strategische aankoop geweest. Wij hebben het gekocht om te voorkomen dat er ongewenste ontwikkelingen gaan plaatsvinden, zoals bijvoorbeeld uitbreiding van het industrieterrein. We vonden dat we hier móésten handelen.”



Het Geldersch Landschap is in tegenstelling tot de vorige eigenaar van landgoed de Driemark niet bevreesd voor een verandering in de grondwaterstand door het gedeeltelijk dichtgooien van de kleiput. ,,Nee, dáár maken we ons geen zorgen over”, zegt Cleiren. ,,Wél over wat er in de kleiput gestort wordt. We hebben duidelijke afspraken gemaakt met de gemeente dat als er plastic langs de randen wordt gevonden, dat ze dat allemaal opruimen.”