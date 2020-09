Gelderse GGD-arts over nieuwe maatregelen: ‘Je kunt mensen niet verbieden zich als mens te gedragen’

Hoe denkt u dat deze maatregelen vallen bij de bevolking?

,,Als we goed uitleggen waarom we dit doen – het aantal besmettingen opnieuw terugdringen om het aantal ziekenhuisopnames te beperken én de reguliere zorg kunnen blijven bieden – zullen mensen het begrijpen. We moeten proberen er niet somber en depressief van te worden, de maatregelen zijn er niet om te pesten. We worden niet blij van drie weken een halve lockdown om een hele te voorkomen, maar het is het best mogelijke antwoord op de huidige situatie.”



Heeft het testen nou zoveel zin gehad? Want het virus kon tóch uitbreiden.

,,Zeker. Doordat veel meer te testen hebben we het virus vertraagd. We zijn 24 uur per dag, zeven dagen per week aan het werk. We hebben een beter beeld van waar het virus zich verspreidt dan tijdens de eerste golf. Maar er zijn factoren die het bemoeilijken: het seizoen en de kenmerken van dit virus, namelijk hoe gemakkelijk het verspreidt.



,,We doen hier 1.100 testen per dag, maar met wat er nu aankomt én met alle andere virussen die er zijn, moeten we in november een miljoen testen gaan doen. Dit omdat covid-19 klinisch moeilijk te onderscheiden is van andere infecties.”