Gelderse huisartsen balen van keuze voor wel of geen eerste Astra-prik: ‘Enorm ondermijnend’

Hij benadrukt dat het gaat om het grote plaatje. Dat alle mensen op een goede manier worden gevaccineerd, is volgens huisarts Jaap Brenninkmeijer het belangrijkste.



Maar de recente uitspraak van minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid dat zestigplussers die geen AstraZeneca willen nu tóch een vaccin van Pfizer of Moderna kunnen krijgen, pakt voor huisartsenpraktijken als die van hem ‘heel ongelukkig’ uit, zegt hij.



Huisartsenpraktijk Richtershagen in Lichtenvoorde is een van de plekken in Gelderland waar zestigplussers nog voor een eerste keer gevaccineerd moeten worden met AstraZeneca. Dat heeft alles te maken met de levering van een tweede ronde vaccins, die per provincie heeft plaatsgevonden en waarbij Gelderland samen met Zuid-Holland als laatste aan de beurt kwam.



Niet alleen in de Achterhoek, maar ook in bijvoorbeeld de regio van Arnhem en Nijmegen, moeten 60- tot 62-jarigen nog een eerste prik ontvangen. Om hoeveel praktijken het opgeteld gaat, is onbekend. Maar volgens de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) vormen ze ‘echt een staartje’ van alle huisartsen in het land.