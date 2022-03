Gelderse Onderwijsprijs voor Wichmondse basisschool De Garve

Fietser gewond door botsing met paaltje: vogel in fietstas komt met schrik vrij

Een fietser is zaterdagmiddag in Doetinchem op een paaltje geklapt . Daarbij liep de man een lelijke hoofdwond op. Hij is met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. In de fietstas vervoerde de man een vogeltje in een doosje. Dat diertje doorstond de botsing zonder verwondingen.

26 maart