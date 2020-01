Gelderse sport moet duurzamer, vindt Jan Markink

Gedeputeerde Jan Markink: „We willen sportaccommodaties helpen om zuiniger te worden met energie, het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen op sportvelden aanpakken en sportevenementen verduurzamen.”

Belangrijk om de CO2-doelstelling te halen is het energiegebruik terugdringen. De provincie steunt verenigingen via de Groene Club met een energiescan. Markink: „Veel kleinere sportaccommodaties moeten binnenkort vernieuwd worden. Daar kunnen zaken als LED-veldverlichting en zonnepanelen meteen meegenomen worden. Het is ook de moeite waard voor de clubs zelf, want verduurzamen loont.”De investeringen om een accommodatie vrijwel CO2-neutraal te maken, wordt in minder dan 10 jaar terugverdiend.

Korting voor OV-gebruikers

Markink: „Bij sportevenementen valt ook nog veel te winnen. De focus ligt nu vaak op het vervangen van de plastic bekertjes, maar er kan veel meer, kijk maar naar de 7heuvelenloop. Dit is het meest duurzame sportevenement van Nederland. Daar zijn we trots op en kunnen we van leren.” De 7heuvelenloop gebruikt elektrische auto’s en deelname is goedkoper voor mensen die met het OV komen in plaats van eigen vervoer.

Sportevenementen zijn ook een heel goed podium om duurzaamheid bij bezoekers onder de aandacht te brengen. Het is de bedoeling dat internationale topevenementen als het WK BMX en WK Volleybal echte voorbeeldevenementen worden. Door bijvoorbeeld vervoer met waterstofbussen, duurzame energie in plaats van dieselaggregaten en afvalrecycling.

Onkruidverdelgers