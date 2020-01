Geloven én handelen centraal in Doetinchemse kerken

Tiende exemplaar van boekje ‘Aan de Gaskamer Ontsnapt!’ duikt op in Almen

17:09 Er is weer een exemplaar opgedoken van het zeer zeldzame boekje Aan de Gaskamer Ontsnapt! van de Joodse Rosa de Winter-Levy uit Zutphen. Het 44 pagina's tellende werkje staat in de boekenkast van Almenaar Dirk Kok. Het is voor zover bekend het tiende exemplaar wereldwijd van het boekje.