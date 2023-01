Gelovigen in opstand tegen kardinaal Eijk: ‘Mensen gaan niet kilometers verderop naar de kerk’

Spoedeisen­de hulp in ziekenhuis SKB in 2022 drukker bezocht dan ooit

De spoedeisende hulp (SEH) van het ziekenhuis SKB in Winterswijk heeft in 2022 liefst 13.000 patiënten moeten opvangen. Dat zijn er nu zo’n duizend meer dan in voorgaand jaar, terwijl het lopende jaar nog (net) niet voorbij is.

30 december