‘Gelster’ slipjacht blijft bijzonder tafereel

Jankend en blaffend rennen ze vanaf Erve Brooks in westelijke richting het veld in. De meute jachthonden van de Koninklijke Nederlandse Jachtvereniging (KNJV) is door het dolle heen als de honden het spoor ontdekken van de urine doordrenkte slip die het jachtgezelschap vooruit is gegaan. De obsessie voor het fictieve wild is fascinerend en kenmerkt de gezonde jachthond. Deze zaterdagmorgen verzamelen een kleine 50 ruiters en amazones zich bij Erve Brooks voor de jaarlijkse slipjacht.