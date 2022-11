Geluidsoverlast Friesland Campina in Borculo houdt inwoners uit slaap: waarom rookt de fabriek?

Via Twitter deelt een bezorgde inwoner uit Borculo een video met daarin beelden van het verschijnsel. Achter de huizen is in het maanlicht een grote hoeveelheid stoom te zien. De man vraagt zich af: ‘What’s going on?’ In een reactie op zijn Tweet zegt een andere Twitteraar: „Tot zover de nachtrust. Je zou bijna zeggen dat er iets ontploft.”

Storing

Vorige week zondag en afgelopen maandagnacht was het twee keer over raak bij de fabriek van Friesland Campina. Jan-Willem ter Avest, woordvoerder namens Friesland Campina laat in een reactie aan de Twentsche Courant Tubantia weten dat het stoom en geluid veroorzaakt werden door een storing bij een veiligheidsventiel. Dat probleem zou inmiddels verholpen moeten zijn.

Hij legt uit: „Zo’n veiligheidsventiel gaat normaal gesproken alleen open om druk uit de ketel weg te halen wanneer de druk te hoog is.” In dit geval was de druk in de ketel niet te hoog, maar ging het ventiel wel open door een storing. Dat veiligheidsventiel laat lucht ontsnappen, wat zorgt voor het geluid waar vele Borculoërs van wakker schrokken maandagnacht: „Het is een beetje te vergelijken met lucht uit een fietspomp”, stelt ter Avest. En al dat stoom? „De lucht die ontsnapt condenseert door de kou, waardoor je stoom in de lucht ziet.”

