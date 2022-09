Gelukkig he’k de ansichkaarte nog van onze ens zo mooie, lange lindelaan

Aan de Loolaan of in de Plantsoenstraot, ku’j now nog een bietje een indruk kriege van ’t ens zo gruune Durrekum. Moor da’s in de afgelope decennia weh veranderd. Regelmaotig wudt de deur buurte en verenigingen aan de bel getrokke, zoas now weer äöver ’t gruun in de Plantsoenstraot. Op de een of andere manier lieke ambtenare een haekel aan beum te hemme.