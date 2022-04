Gemeenschapsraad Neede pakt draad accommodatieonderzoek weer op met infoavond

Drie jaar geleden werd begonnen met een accommodatieonderzoek, om zo een beeld te krijgen van wat er in Neede aan ruimtes voor activiteiten aanwezig is. Dat zijn er zo’n 25, waar ongeveer 60 verenigingen en organisaties gebruik van maken, als eigenaar of als huurder. Zij zijn allemaal uitgenodigd voor komende maandag onder het motto ‘Samen bereik je meer’.

De doelstelling moge duidelijk zijn: samenwerking en bundeling van krachten om zo optimaal gebruik te maken van de aanwezige ruimtes. Niet alle panden worden doorlopend gebruikt, mogelijk kunnen de rustige uren door anderen worden opgevuld, om op die manier winst te behalen uit samenwerking. Ook de duurzaamheid van de gebouwen is een punt van aandacht.

Inspiratie

Tijdens de bijeenkomst op 11 april zal een aantal vertegenwoordigers van verenigingen en accommodaties ter inspiratie vertellen over hun ervaringen met samenwerking, zoals Sportclub Neede en D’RAN. Anita Delsing en Dianne Wolkotte van de gemeente Berkelland spreken over het cultuur- en sportbeleid van de gemeente en het vrijwilligersplatform. Ook is er aandacht voor de website Uit in Neede, waarop behalve allerlei activiteiten ook steeds meer accommodaties een plek vinden. Een dergelijk overzicht bleek een van de wensen die uit het accommodatieonderzoek naar voren kwam en was een van de weinige dingen die tijdens de coronajaren gerealiseerd kon worden.

Netwerken

Uit een enquête bleek dat veel gebruikers behoefte hebben aan een jaarlijkse bijeenkomst om informatie uit te wisselen, contacten te leggen en te netwerken. Aan die wens wordt nu dus voor het eerst voldaan op 11 april. Na de pauze is er ruimschoots de tijd om informeel met elkaar van gedachten te wisselen en is er ook gelegenheid om een kijkje te nemen bij een aantal informatietafels van diverse organisaties, zoals de Dorpskamer, Jimmy’s, Natuurpark De Kronenkamp, de GRN en de Leefbaarheidsalliantie.

De bijeenkomst wordt gehouden in de kantine van Sportclub Neede aan de Kronenkamp en begint om 19.45 uur. De organisatie is in handen van de werkgroep Ontmoeten in Neede, waarin vertegenwoordigers van de GRN, Jimmy’s Berkelland, de gemeente, Voormekaar Neede en de ondernemersvereniging.