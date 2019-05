Gemeenschapsraad Neede vreest verkwanseling Needse Berg

video Hoe het Wilhelmus in Winters­wijk uitmondde in een landelijke rel: ‘Lied heeft veel emotionele waarde’

30 april Geen Wilhelmus tijdens de ‘Internationale Viering van de Vrijheid’ in Winterswijk, omdat het spelen van het volkslied ‘niet gepast’ zou zijn bij een feest met Duitsers. Het besluit van de Stichting Bevrijdingsconcert Winterswijk, dat in no time werd teruggedraaid, stuitte sinds maandagavond op een stortvloed van kritiek. Zelfs Kamerleden bemoeiden zich ertegenaan. Hoe een mededeling van een regionaal evenement uitmondde in een landelijke rel.