Gemeenschapsraad Neede zoekt jong elan

Voorzitter Inus Westhoff (70) ziet er onmiddellijk een bijna-carnavalesk jubileum in: „Ik heb het bijna elf jaar gedaan nu...” Hij nam de voorzittershamer over van Ben Wilbrink. En die van Gerrit ten Hoopen. De ontstaansgeschiedenis van de Gemeenschapsraad Neede - opgericht in 2005 - gaat hand in hand met die van de gemeente Berkelland. Op een constructieve manier waken voor wat leeft in ‘Nee’, nadat Neede samen met Eibergen, Borculo en Ruurlo was opgegaan in een grotere fusiegemeente.