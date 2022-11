Gemeente Berkelland broedt nog op opvang van maximaal tachtig jonge vluchtelingen in Rekken

BORCULO - Vijftig tot tachtig minderjarige vluchtelingen in een leegstaand gebouw aan de Panovenweg in Rekken en dat voor tien jaar: het is niet passend vinden ze in het dorp in Berkelland. De gemeente zelf heeft nog twee weken nodig voor een definitieve reactie op de opvangkwestie.

Dat zei burgemeester Joost van Oostrum woensdag in reactie op een drukbezochte informatieavond vorige week in Rekken. Zo’n 300 inwoners kwamen toen bij elkaar over de opvangplannen die het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) voor het dorp in gedachten heeft. Het COA wil dat Rekken voor een periode van tien jaar vijftig tot tachtig zogeheten alleenstaanden minderjarige vreemdelingen (AMV) opvang biedt.

Niet passend

Tijdens de informatiebijeenkomst vorige week donderdag presenteerde een brede werkgroep in opdracht van de DorpsCoöperatie Rekken (DCR) een advies waarin de door het COA geopperde omvang wordt afgewezen. De werkgroep zegt voor een vorm van opvang te zijn, maar vind de aantallen te huisvesten jonge vluchtelingen en de duur van tien jaar niet passend op de beoogde plek aan de Panovenweg.

De werkgroep adviseert de Rekkense dorpscoöperatie om samen met de gemeente Berkelland en het COA mee te denken over een opvangvorm in Rekken die beter past bij de omgeving. Die opvang zou kleinschaliger en korter dan tien jaar moeten zijn, aldus het advies.

Kinderombudsman

Burgemeester Joost van Oostrum wilde woensdag desgevraagd nog niet inhoudelijk ingaan op het advies van de werkgroep. Hij gaf wel dat de opvang van minderjarige vluchtelingen in Nederland in algemene zin momenteel tekortschiet. Over dat opvangprobleem luidde onder meer Kinderombudsman Margrite Kalverboer de noodklok. De door het COA genoemde aantallen voor Rekken zijn op deze actuele vluchtelingenproblematiek gebaseerd.

Van Oostrum: „Als college studeren we nog op het advies van de DCR. Ik verwacht dat we na de collegevergadering van 22 november of misschien een week later met een reactie komen.”