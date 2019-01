Gemeente Berkelland gaat met nieuwjaarsreceptie de boer op

Auto botst tegen boom en belandt in sloot, bestuurder gewond

7 januari VARSSEVELD - Een automobilist is vanavond gewond geraakt bij een eenzijdig ongeval bij Varsseveld. Hij raakte in een bocht de macht over het stuur kwijt op de Zelhemseweg (N330). Daarna botste hij tegen een boom, waarna de auto tot stilstand kwam in een sloot.