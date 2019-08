Gemeente Berkelland komt bij Raad van State niet weg met ‘krimpkaart’ in Rietmolense zaak

De magie van 't winkeltje van Kerkemeij­er

13:02 REKKEN - Het klingelen van de winkelbel is al zoiets. Je komt binnen in een schatkamer vol moois. En aan de andere kant de wetenschap: er is een klant die iets zoekt. Ouderwets en eigentijds geven elkaar een hand in het ‘winkeltje van Kerkemeijer’ pal naast het gelijknamige café in Rekken.