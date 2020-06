Gemeente Berkelland licht doelstelling toe, op besloten info-avonden windpark Avinkstuw

De gemeente Berkelland wil in 2030 energieneutraal zijn. Dat houdt in dat dan de volledige energiebehoefte via duurzame energiebronnen geproduceerd wordt. Tot nu toe wordt vooral veel energie opgewekt door middel van zonnepanelen op daken en via zogenaamde zonneparken. In de gemeentelijke opzet wordt ingezet op een aandeel windenergie, om in de energiebehoefte te voorzien.

‘Negatieve publiciteit’

De initiatiefnemers van het windpark tussen Neede en Haarlo constateren dat naar aanleiding van wat ze ‘negatieve publiciteit’ naar aanleiding van hun plan noemen, dat ‘het initiatief juist genomen is om de omgeving mee te laten denken en mee te laten profiteren en niet om er zelf rijker van te worden of de belangen van grondeigenaren te dienen’. In aanloop naar de Berkellandse gemeenteraadsvergadering van 26 mei roerden buurtbewoners zich, en enkele spraken aan het begin van de digitale raadsvergadering ook in.

Misverstanden

‘Dat bewoners in eerste instantie niet blij zijn met de mogelijke bouw van windmolens is begrijpelijk, maar komt vaak voort uit gebrek aan informatie en misverstanden’, aldus de Burgerwindcoöperatie Achterhoekse Wind Energie i.o. in een zaterdag verspreid persbericht. ‘Om dit te voorkomen is een open gesprek nodig, met respect voor elkaars standpunten. De coöperatie hoopt dat een open gesprek tijdens de bewonersbijeenkomst mogelijk is en stelt het zeer op prijs dat de gemeente een toelichting geeft op de gemeentelijke doelstellingen.’

Besloten

De info-avonden die de BAWE dinsdag- en donderdagavond bij De Melktap in Geesteren houdt, zijn vanwege de RIVN-richtlijnen in het kader van de coronaviruscrisis besloten bijeenkomsten, laat de organisatie weten. Per avond zijn maximaal 30 mensen welkom. Wie een uitnodiging heeft gehad - omwonenden tot 800 meter van de windmolenlocaties zijn persoonlijk uitgenodigd - kan zich via de website van de coöperatie aanmelden. Bij de ingang van De Melktap zal op aanmelding worden gecontroleerd. Búiten de afstand van 800 meter van de windturbines is vrijwel geen sprake van geluidshinder en slagschaduw, aldus de BAWE.

Beperkte geluidshinder

Ook dichterbij de beoogde windmolens zou de geluidshinder beperkt zijn: ‘Maximaal 45 dB piekbelasting en gemiddeld maximaal 41 dB op de gevel aan de buitenkant van de woning. Het geluid van 45 dB is vergelijkbaar met een stille afwasmachine, binnen is dit niet hoorbaar als de ramen gesloten zijn. Overlast van slagschaduw is beperkt vanwege een wettelijk stilstandverplichting als er méér dan 6 uur per jaar slagschaduw op een woning optreedt.’

Zodra de RIVM-richtlijnen in het kader van de coronaviruscrisis het toelaten, wil de BAWE ook informatieavonden voor de wijdere omgeving op touw zetten, zo meldt de organisatie in het zaterdag verspreide bericht.