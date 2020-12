Gemeente Berkelland verpacht stuk grond op Needse Berg aan KPN voor mast

video Arya (17) vluchtte twee jaar geleden van Iran naar Nederland en is het wachten in azc Zutphen zat

1 december Een kleine honderd vluchtelingen uit Iran zijn het zat in het asielzoekerscentrum in Zutphen. Twee jaar lang wordt hen een behandeling over een definitief verblijf in Nederland beloofd, maar nog steeds is het er niet van gekomen. Vanochtend gingen ze met borden de straat op om hun onvrede duidelijk te maken. ,,We zijn geen Netflix-acteurs, wij zijn echte mensen van vlees en bloed.’’