Gemeente Doetinchem wil géén geparkeerde scootmobiels in Parkgebouw

Vuurwerk­dis­cus­sie in Zutphen voorlopig van tafel: ‘Onderwerp staat in ieder geval weer op de agenda’

Sydney aan de IJssel, zo noemde Herman Krans zijn beoogde Zutphense jaarwisseling gekscherend in de Stentor. Een grote vuurwerkshow zou er voor moeten zorgen dat inwoners zelf minder vuurwerk gaan afsteken. Het was zijn optie B, in eerste instantie pleitte hij namelijk al voor een compleet verbod op consumentenwerk. Beide opties gaan van tafel, het GroenLinks-raadslid trekt zijn voorstel in dat vanavond tijdens de gemeenteraadsvergadering besproken zou worden.

31 januari