Gemeente Doetinchem wil topsporthal zonder faillissement overnemen

Bart van den Heuvel: een oude sjacheraar in de Oude Spar in Geesteren

12 september GEESTEREN - Tweedehands spullen? Ja. Koopjes en hebbedingetjes? Ja. Maar een gewone kringloopwinkel? Dat zeker niet. „Het belangrijkste verschil is dat ik zelf de inkoop doe. En het is hier gewoon erg gezellig”, zegt Bart van den Heuvel over zijn Oude Spar in Geesteren.