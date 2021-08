Gemeente laat onderhoud uitvoeren aan groot aantal wegen in Bronckhorst

De onderhoudswerkzaamheden verschillen per weg of straat, aldus de gemeente Bronckhorst. Zo zijn op een aantal wegen reparatiewerkzaamheden nodig aan het asfalt, terwijl op andere wegen een nieuwe laag asfalt of zogenoemde ‘slijtlaag’ wordt aangebracht. Er wordt onder andere gewerkt aan de Oude Zutphenseweg in Vorden (20 september tot en met 6 oktober), de Vordenseweg in Baak (8 tot en met 10 september) en de chicane op de Bronkhorsterweg in Steenderen.