Gemeente neemt 'onveilige' Lochemsebrug onder de loep

Dat is het plan van wethouder Bert Groot Wesseldijk in reactie op het voorstel dat werd ingediend door de fracties van PvdA, GroenLinks, CDA en D66. Die riepen gezamenlijk op om te zorgen voor een betere verlichting van de brug tussen het stadscentrum en het treinstation.

Wesseldijk stelt dat het matige veiligheidsgevoel volgens hem niet alleen met de verlichting van de brug te maken heeft, en stelde daarom voor om voorbijgangers op de brug te vragen naar hun ideeën. Voor de herfst moet dat plan omgezet zijn in daden.

Ernstige incidenten

Het gebrek aan een veiligheidsgevoel kwam onder meer aan het licht bij een bijeenkomst in maart op woonzorgcentrum Zozijn. Cliënten van Zozijn gaven toen aan zich niet veilig te voelen op de donkere brug. Volgens de partijen die de motie indienden, leidde de slechte verlichting in combinatie met obstakels, de nauwe doorgang en het intensieve verkeer in het verleden al tot ernstige incidenten.